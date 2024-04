Do domu wpadł mu złom z kosmosu. Przebił się przez dwa piętra

Incydent z Florydy to przypomnienie, że kosmiczne śmieci to realne zagrożenie. Chociaż ryzyko uderzenia przez spadający fragment jest niewielkie, ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z problemu i wspierać działania mające na celu jego rozwiązanie. W końcu kosmos to nasze wspólne dziedzictwo i musimy chronić go przed zanieczyszczeniem kosmicznym śmieciem. A do tego nie chcemy, żeby śmieci spadały nam na głowę. Mamy ich już wystarczająco dużo na Ziemi.