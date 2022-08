Kosmiczny złom Elona Muska spada im na głowy. Australia dostała przesyłkę, której nie zamawiała

Na miejsce zdarzenia po jakimś czasie dotarł astrofizyk Brad Tucker. Jak przekonuje w swoim najnowszym nagraniu zamieszczonym na YouTube, tajemnicze obiekty to fragmenty statku Dragon wykorzystanego dwa lata temu w ramach misji kosmicznej Crew-1. Pewność Tuckera wynika z tego, że choć to jedynie szczątki, to posiadały konkretne numery seryjne. Co więcej, astronomowie, którzy zajmują się monitorowaniem obiektów znajdujących się na orbicie okołoziemskiej od jakiegoś czasu wiedzieli, że na początku lipca faktycznie w atmosferę ziemską wejdą fragmenty tego konkretnego Dragona.