To się nazywa widok. Tak widzą Ziemię astronauci na pokładzie statku Crew Dragon

13 interakcji

Jak dotąd starty załogowych misji kosmicznych realizowanych za pomocą rakiety Falcon 9 oraz kabiny załogowej Crew Dragon mogliśmy obserwować z kamer umieszczonych wokół miejsca startu. Owszem, mogliśmy także zobaczyć ujęcia astronautów znajdujących się na pokładzie statku. Teraz dołącza do nich jeszcze jedno nagranie.

Japoński astronauta Soichi Noguchi, który w listopadzie dotarł na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew-1, gdzie obecnie znajduje się razem z 9 innymi astronautami, wykonał podczas lotu na pokład stacji krótkie nagranie, na którym widać, jakim widokiem za oknem mogą cieszyć się astronauci opuszczający ziemską atmosferę.

Nagranie zostało wykonane z kapsuły Crew Dragon o nazwie Resilience. Już za kilka dni, 22 kwietnia dołączy do stacji, przycumuje kolejna kapsuła wyprodukowana przez SpaceX. Z tego też powodu kilka dni temu czwórka astronautów musiała „przeparkować” Resilience do innego włazu na pokładzie stacji, aby zapewnić miejsce dla kapsuły Endeavour.

Noguchi ewidentnie ma słabość do widoków, jakimi może się cieszyć podczas swojego pobytu na pokładzie ISS. Na swoim koncie na Twitterze bardzo często umieszcza własne zdjęcia wykonane z orbity.

Jak na razie są to widoki zarezerwowane jedynie dla astronautów. Wkrótce jednak ma się to zmienić. Jeszcze w tym roku, w ramach misji Inspiration4 na orbitę takim samym statkiem jak powyżej polecą pierwsi turyści. Choć w programie lotu nie ma cumowania do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, to trajektoria lotu zaplanowana jest tak, aby załogę statku zabrać dalej, niż zazwyczaj latają astronauci. Miejmy nadzieję, że także oni dostarczą nam odpowiednich nagrań z orbity.