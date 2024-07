Składane telefony muszą schudnąć. Prezes Samsunga nakazał inżynierom kluczową zmianę

Niedawno swoją premierę miał telefon Magic V2 firmy Honor. To telefon podobnego typu co Galaxy Z Fold, różni się jednak od samsungowego konkurenta kluczową cechą: po złożeniu jest tak smukły jak zwykły telefon, mając wówczas raptem 9 mm grubości. Dla porównania, choć Galaxy Z Fold6 jest relatywnie lekki (waży tyle co Galaxy S24 Ultra, czyli 239 g) - tym niemniej gdy jest złożony ma grubość 12 mm, przez co chociażby trudniej chować go do kieszeni.