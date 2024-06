Telefony będą się opóźniać. Wszystko przez dwie magiczne literki

Jeśli śledzisz zapowiedzi Nothing, firmy stojącej za m.in. Phone (2) i (2a), wiesz już, że właśnie ujawniła swój najnowszy smartfon. Wiemy o nim tyle, że będzie mieć z tyłu specjalną śrubkę do przymocowywania akcesoriów. Tylko problem w tym, że nikt nie wiedział, co to będzie za urządzenie: Nothing Phone (3), czy może nowy smartfon od podmarki firmy, CMF? Teraz mamy jasną odpowiedź.