Polska instytucja ma bardzo ważny apel w sprawie wyborów. Widzisz to, nie wahaj się zgłosić

NASK szczególnie wie, że okres wyborczy jest trudny w internetowym świecie. Wystarczy spojrzeć na ostatnie wydarzenia, kiedy to Polacy dowiedzieli się o rzekomej mobilizacji, chociaż tak naprawdę doszło do włamania do Polskiej Agencji Prasowej. Polska jest jednym z najbardziej atakowanych w cyberprzestrzeni państw na całym świecie. Trolle bez skrupułów publikują i propagują fake newsy w sieci.