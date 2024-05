Polacy nie mogą powstrzymać się przed kupnem Thermomiksów. Producent zarabia u nas krocie

W rozmowie z Business Insider Polska członek zarządu Vorwerk, Hauke Paasch, ujawnił, że w 2023 r. wartość sprzedanych towarów i usług firmy w Polsce wyniosła ok. 290 mln euro. Dla porównania kwota za 2022 r. wynosiła 262 mln euro. Teraz Vorwerk nie zdradza, ile Thermomiksów w Polsce się sprzedało. Dwa lata temu było to ok. 250 tys. robotów. Obecnie zysk jest większy, więc można oszacować, że i więcej maszyn trafiło do klientów.



Trzeba jednak pamiętać, że Vorwerk zarabia nie tylko na sprzęcie, ale też usługach. Rośnie liczba użytkowników aplikacji Cookidoo. W 2019 r. było ich 1,2 mln, a w kwietniu było ich już na całym świecie przeszło 5 mln. Zapewne nie brakuje wśród nich Polaków. Roczny abonament wynosi 199 zł.