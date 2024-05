Panasonic Lumix S9 to najlepszy i najtańszy mały aparat dla twórców wideo

Drugie oblicze to jego fotograficzna natura. Po podłączeniu małego szkła Lumix S9 teoretycznie mógłby konkurować z popularnymi dziś kompaktami, jak Fujifilm X100VI czy Leica Q3. Jakość obrazu, a w szczególności kolory z tej matrycy, są topowe. AF jest wystarczająco dobry, aby nie potrzebować joysticka. Do tego aparat próbuje być stylowy. Tu moim zdaniem średnio wyszło, ale to kwestia gustu. Dla fotografów problemem może być brak wizjera, ale tu często zdania są podzielone. Mi brak wizjera bardzo przeszkadza przy zdjęciach i z miejsca bym go skreślił jako sprzęt typowo fotograficzny. Szczególnie że aparat nie ma gorącej stopki, co zamyka drogą do dołączenia opcjonalnego wizjera elektornicznego. Poza tym Lumix S9 nie ma migawki mechanicznej, co może stwarzać pewne problemy przy niektórych zastosowaniach. To wszystko sprawia, że aparat ten ma pewien niewykorzystany potencjał fotograficzny. W takiej formie sprawdzi się raczej jako narzędzie do prostych zdjęć przy okazji albo do zrobienia kilku portretów, krajobrazów z wyjazdu czy miniaturek do wideo na YouTube.