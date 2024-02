Nikon Zf - test w Japonii. Powrót do korzeni fotografii w cyfrowym świecie

Pozostając w temacie kart pamięci... W korpusie są dwa sloty, ale jeden z nich to SD, a drugi microSD. To naprawdę rzadko spotykane rozwiązanie, które budzi we mnie mieszane uczucia. Moje doświadczenia z kartami microSD są takie, że unikam ich jak tylko mogę. Są łatwe do zgubienia, a jak się zepsują to trudne lub nawet niemożliwe do naprawy i odzyskania materiału. Z drugiej strony, są tańsze, no i można je wykorzystywać w kamerkach sportowych czy dronach. No i wolę mieć drugi slot na kart microSD, niż nie mieć go w ogóle.