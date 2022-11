Canon powraca z przytupem. EOS R6 Mark II wygląda na ideał foto i wideo

Do tego problemy z przegrzewaniem mają zniknąć, a czas nagrywania wzrosnąć. Nie ma już limitu ustawionego na 30 minut, a Canon twierdzi, że w trybie pełnoklatkowym 4K/60p aparat nagra do 40 minut materiału ciągiem, a w trybie APS-C czas do przegrzania wzrośnie do 50 minut. Jeśli nagrywasz w 30 lub 24/25 kl./s, problemy przegrzewania mają zniknąć całkowicie. Do dyspozycji są też tryby slowmotion. W rozdzielczości Full HD można wybrać 120 lub 180 kl./s.