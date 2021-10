Sony A7 IV to takie tańsze Sony A1? Sprawdziliśmy ten aparat przed premierą

Co nam to mówi? Przede wszystkim to, że standard 10 bit 4:2:2 można mieć nawet w lekkich plikach XAVC S 4K, przy 140 lub 200 Mb/s. Takie pliki z powodzeniem zapiszemy na karcie SD. Na drugim biegunie jest topowy zapis w kodeku XAVC S-I 4K, gdzie możemy mieć bitratre rzędu 500 Mb/s, ale wymaga on do zapisu karty CF Express typu A. W korpusie Sony A7 IV miesci się tylko jedna taka karta, więc w przypadku topowego trybu nagrywania nie możemy mieć równoległego zapisu na obie karty, czyli „backupu tworzonego na żywo”.