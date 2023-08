Sony A7C II i A7CR. Małe aparaty jeszcze nigdy nie były tak potężne - test

Co do ekranu z tyłu no to tutaj też mamy klasyczny „bieda-panel" Sony o przekątnej 3 cali. Rozdzielczość wzrosła z beznadziejnych 0,92 miliona punktów do oszałamiających 1.03 mln punktów. Wciąż nie rozumiem, dlaczego Sony pakuje te panele, skoro jest mistrzem wśród zaawansowanych telewizorów. To element, który zawsze mnie zniechęcał do zakupu aparatu Sony i tym razem jest podobnie.