Test mikrofonu online. Jak sprawdzić, czy urządzenie działa?

Mikrofon to urządzenie obecnie wręcz niezbędne. Używamy go chociażby w trakcie: spotkań online w szkole, na studiach bądź w pracy, ale również podczas gry, warsztatów i wielu, wielu innych. Nie ma nic bardziej frustrującego niż dołączenie do takich spotkań i stwierdzenie, że Twój mikrofon nie działa. Wszyscy znamy to z autopsji. Szybkim i łatwym rozwiązaniem jest test mikrofonu za pomocą narzędzi online dostępnych chociażby z poziomu naszej przeglądarki, niezależnie od tego, czy korzystamy z komputera z systemem Windows, czy OS.