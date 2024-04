Test Fujifilm X100VI. Zrozumiałem fenomen najbardziej pożądanego aparatu roku

Warto też dodać, że Fujifilm X100VI jest napędzany tym samym akumulatorem, co poprzednik, tyle, że teraz ma on wystarczyć na wykonanie do 450 zdjęć. W komorze baterii znajduje się pojedynczy slot na kartę pamięci. Jest to jednak stare, nieco powolne już złącze SD UHS-I. Tuż obok znajduje się gwint do mocowania statywu, przez co nie da się wymienić akumulatora czy karty pamięci, bez odkręcenia stopki. Do poprawy.