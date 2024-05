Kosmiczny przełom. Odkrycie życia pozaziemskiego za kilka lat

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba, wystrzelony w 2021 roku to prawdziwy gigant kosmicznych obserwacji. Posiada lustro o imponującej średnicy 6,5 m, co czyni go największym kosmicznym teleskopem wszech czasów. Dzięki zaawansowanej technologii może obserwować wszechświat w świetle podczerwonym, co pozwala mu dojrzeć obiekty zbyt słabe lub odległe, aby były widoczne dla ludzkich oczu, nawet przy użyciu najpotężniejszych naziemnych teleskopów.