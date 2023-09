Szukali życia pozaziemskiego, ale robili to źle. Jest nowa lepsza teoria

Narasimha i jego zespół badawczy argumentują też, że zamknięcie gwiazdy podobnej do naszego Słońca, uwięziłoby cały jej wiatr słoneczny, czyli wysokoenergetyczne cząstki emitowane przez gwiazdę. To prowadziłoby do zaniku heliosfery i naraziłoby Sferę Dysona na podwyższony poziom promieniowania kosmicznego pochodzącego spoza jej układu planetarnego, co potencjalnie byłoby destrukcyjne dla biosfer na planetach wewnątrz systemu. Jest to zresztą jedna z wielu kwestii i to zarówno natury technicznej, jak i etycznej, które zespół zidentyfikował w oryginalnej propozycji Dysona z 1960r.