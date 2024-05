Te banki będą miały przerwę w weekend. Lepiej wypłać gotówkę

Co z mBankiem? Bank wyłączy się na kilka godzin w nocy z 25 na 26 maja (sobota/niedziela) i w godzinach 2:30 – 9:00 nie będzie możliwości zalogowania się do aplikacji mobilnej oraz serwisu internetowego. Nie zrobimy zatem niczego, co wymaga zalogowania się do konta – m.in. przelewu na telefon BLIK. Dodatkowo w tym czasie nie będą działać karty do płatności w internecie, natomiast bez problemu klienci zapłacą kartą w sklepach stacjonarnych i wypłacą gotówkę z bankomatu.