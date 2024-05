Sprytnie podszywają się pod popularny bank. Obiecują ogromne zwroty za zakupy online

Jeśli nie korzystasz z "Facebooka Premium" (a nikt rozsądny raczej nie opłaca tak bezsensownej usługi), to jest szansa, że taka reklama wyświetli się i tobie. Pochodzi ona od Pekao24 CashBack, czyli fikcyjnego profilu stworzonego przez oszustów. Baner standardowo daje możliwość pobrania aplikacji, co na pierwszy rzut oka nie wygląda podejrzanie. No bo w bloku widać prawdziwą stronę do logowania się do bankowości internetowej Pekao24. Nie mamy tu dziwnego adresu z zagraniczną lub inną domeną typu .XYZ.