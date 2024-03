Facebook bez reklam ma być tańszy. "Każda rozsądna osoba powinna tyle zapłacić"

Pod koniec ubiegłego roku pojawiła się opcja "płatnego" Facebooka i Instagrama w postaci subskrypcji, dzięki której można pozbyć się reklam. Abonament w przeglądarce internetowej kosztuje 9,99 euro/mies. (ok. 43 zł/mies.), na smartfonach z Androidem lub iOS kwota to już 13 euro każdego miesiąca (ok. 56 zł). Ponad 40 zł za pozbycie się reklam brzmi jak nieśmieszny żart, ale niestety to prawda. W niedalekiej przyszłości jednak może się to zmienić.