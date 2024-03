Wydrukowali swojego Facebooka. Pomysł polskiej instytucji jest mądrzejszy niż się wydaje

Publikacja podsumowująca rok 2023 pod względem postów opublikowanych na fanpage APŁ to nie tylko pozycja w której zobaczysz to co było opublikowane w Internecie. Dowiesz się co cieszyło się największym zainteresowanie w poszczególnych miesiącach, znajdziesz tam źródło (zespół archiwalny) z którego pochodzi prezentowany materiał. A przede wszystkim to zbiór naprawdę ciekawych historii o Łodzi i nie tylko