To ostatnie miejsce, gdzie spodziewasz się gier. Popularna platforma zaskoczyła

LinkedIn to platforma, która wzbudza skrajne opinie. Dla jednych jest to miejsce kojarzone z bezsensownym przewijaniem i nachalnym marketingiem. Dla innych to idealne narzędzie do rozwoju kariery, budowania sieci kontaktów i dzielenia się fachową wiedzą. Teraz LinkedIn wprowadza nową funkcję, która prawdopodobnie jeszcze bardziej podzieli użytkowników – gry. Nie żartuję.