Oto najtańszy składany smartfon, który możesz kupić. Choć nie wiem, czy chcesz

Nubia oficjalnie wprowadziła do swojego sklepu internetowego nowy model. To składany telefon w kształcie "puderniczki" – zupełnie jak Galaxy Z Flip 5 lub Motorola Razr 40 Ultra, tyle że dużo tańszy. Sprzęt został wyceniony bowiem na… 599 euro, czyli ok. 2600 zł. To na obecny moment najtańszy składak, chociaż w Polsce w podobnej kwocie w promocjach można kupić Motorolę Razr 40, która w wielu aspektach jest bardzo podobna.