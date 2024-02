Pokazali, że da się zrobić składany smartfon za 1000 zł. W Polsce byłby hitem

Omawiany składany telefon to ZTE Libero Flip. Urządzenie właśnie trafiło na japoński rynek i jest dostępne m.in. u operatora Y!mobile w przedsprzedaży. Smartfon w Kraju Kwitnącej Wiśni można nabyć za 39 800 jenów, co stanowi równowartość ok. 1030 zł. Fakt faktem w Japonii ceny na półkach sklepowych nie są tymi finalnymi i do kwoty dochodzi jeszcze podatek za sprzedaż w postaci 10 proc., natomiast wciąż wtedy by kosztował nieco ponad 1130 zł.