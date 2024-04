Już nie zabraknie ci języka. Z tą funkcją na smartfonie dogadasz się wszędzie

Tłumaczenie na żywo to jedna z najważniejszych funkcji Galaxy AI, które trafiły do najnowszych Samsungów Galaxy z serii S. W naszej ocenie funkcja działa naprawdę dobrze, stanowiąc koło ratunkowe w typowych sytuacjach za granicą - na lotnisku, w hotelu, w restauracji.



Aczkolwiek tłumaczeniu na żywo można zarzucić jeden problem: niewielki wybór języków. To jednak ma zostać wkrótce naprawione, przynajmniej częściowo. I to językami, które akurat Polakom przydadzą się na wakacjach.