Jest sposób na niższe rachunki za prąd. Jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą

Zmiana sprzedawcy jest bardzo indywidualna, bo każdy klient ma inną sytuację i inne warunki na obecnej umowie, a tym bardziej jeszcze inne potrzeby czy oczekiwania, jakie zmiana sprzedawcy ma przynieść jego przedsiębiorstwu. Przede wszystkim powinniśmy być świadomi jaki produkt/rozwiązanie energetyczne kupujemy, abyśmy nie byli po pewnym czasie zaskoczeni. Czy faktycznie przy danym rozwiązaniu będziemy mieli wsparcie w trakcie trwania umowy (np. dedykowany doradca, którego znam z imienia i nazwiska)? To jest bardzo ważne przy produktach zakupu energii z rynku spot, ponieważ przy wzroście cen powinniśmy mieć możliwość przejścia na stałą cenę i ktoś nas musi przez to przeprowadzić. Czy jeżeli wybieram stałą cenę, to firma, która będzie mi dostarczać energię, tę cenę będzie w stanie zagwarantować przy dużych podwyżkach cen energii, jakie miały miejsca w latach poprzednich? Warto poczytać fora internetowe lub zapytać innych przedsiębiorców o daną firmę czy o danego handlowca