Japonia dominuje świat gier. „Nasi” twórcy są zagubieni i przestraszeni

Nie wszyscy Japończycy ulegli jednak wpływom zachodniej branży. Gdy konserwatyści z From Software stworzyli Dark Souls, to zachodni gracze dopasowali się do unikalnego stylu rozgrywki, nie na odwrót. Okazało się, że nie trzeba iść na ustępstwa, by dogodzić amerykańskim i europejskim klientom. Przeciwnie - warto pozostać wiernym swojej wizji. Nawet jeśli ta zakłada notoryczne zabijanie postaci graczy na trujących bagnach, przez co chce się rzucać kontrolerem o ścianę.