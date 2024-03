AMD usprawni twoją kartę graficzną GeForce. Będziesz wniebowzięty

Technika FSR 3.1 trafi już do pierwszych gier w 2024 r. Zapowiedziano aż 40 tytułów, które zostaną wyposażone w to rozwiązanie - na liście są m.in.: Dying Light 2: Stay Human, Cyberpunk 2077, The Last of Us Part 1, Avatar: Frontiers of Pandora, Call of Duty: Warzone i wiele innych.