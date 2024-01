AMD uratuje twoją starą kartę graficzną. Pojawiło się rozwiązanie, na które czekałem

W najwyższych możliwych ustawieniach graficznych przy rozdzielczości 1440p karta graficzna radzi sobie dobrze, natomiast do bardziej płynnej rozdzielczości będziemy musieli aktywować technikę skalowania rozdzielczości w postaci FSR 3 – stosując tryb ultrajakość, nie stracimy na szczegółowości obrazu, a zyskamy niemalże 60 ramek obrazowych wyświetlanych w jednej sekundzie. Niemniej jednak to technika generowania klatek potrafi zdziałać prawdziwe cuda i nawet bez aktywowanego skalowania rozdzielczości uzyskujemy grubo ponad 80 kl./s, a jeśli dodamy do tego skalowanie w trybie ultra jakość możemy liczyć na okolice 100 kl./s. To naprawdę świetny wynik.