Zielony wodór z Górnego Śląska podbije Europę? Innowacyjny projekt H2Silesia

H2Silesia to jeden z kilku projektów wodorowych realizowanych przez Grupę Polenergia. Najbardziej zaawansowany z nich to położony na Podkarpaciu H2HUB Nowa Sarzyna. Projekt zlokalizowany na terenie Elektrociepłowni Nowa Sarzyna zakłada budowę instalacji do produkcji zielonego wodoru o mocy 5 MW.