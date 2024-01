Polski start-up szykuje reaktor wodorowy. Możesz się dorzucić do budowy

Wodór to paliwo przyszłości, które podczas spalania generuje wyłącznie wodę i energię. Brzmi jak marzenie, prawda? Niestety produkcja, transport i przechowywanie wodoru wiążą się z wieloma problemami i kosztami. Ale co by się stało, gdyby istniał sposób na wytwarzanie wodoru z amoniaku, łatwiej dostępnego i bezpieczniejszego związku chemicznego? To właśnie chce osiągnąć polski start-up SILTIM, który zbiera fundusze na wytworzenie prototypu reaktora wodorowego. Poznajcie historię i ambicje tego innowacyjnego projektu, który może zrewolucjonizować gospodarkę wodorową.