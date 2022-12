Po Niemczech już jeżdżą wodorowe pociągi. W Polsce zakończyły się testy lokomotywy

Obecnie stosowane paliwo określane jest mianem szarego wodoru. To dlatego, że pozyskanie go to efekt uboczny w przemyśle chemicznym. Rozbicie wody na poszczególne pierwiastki chemiczne zużywa ogromną ilość energii elektrycznej, która w tym przypadku pochodzi z elektrowni węglowych. Zmieni się to za cztery lata, kiedy prąd do elektrolizy będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii.