Pierwsza polska stacja na wodór stanie za kilka tygodni. Otworzy ją Orlen

Polska ma obecnie plasować się na 5. pozycji w globalnym rankingu producentów wodoru. U nas roczna produkcja jest na poziomie ok. 1 mln ton wodoru. Tylko że – co zauważają autorzy polskiej strategii wodorowej – "jest on wytwarzany głównie przez rafinerie oraz zakłady chemiczne i wykorzystywany w procesach rafinacji i produkcji nawozów mineralnych oraz chemikaliów". Wytwarza się go głównie z gazu ziemnego (reforming parowy) lub – – w znacznie mniejszym zakresie – z węgla (procesy termicznego przekształcania węgla). Szacuje się, że właśnie stąd pochodzi nawet 76 proc. światowego wodoru, co związane jest z większą emisją CO2.