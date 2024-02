Pierwsze zdjęcie z Księżyca zostało spiracone na żywo. Sowieci byli wściekli

Ciekawostką jest to, że zdjęcia z Łuny 9 zostały odtworzone i opublikowane przez brytyjski dziennik “The Daily Express” zanim zrobiły to oficjalne źródła radzieckie. Naukowcy z Obserwatorium Jodrell Bank w Anglii, którzy monitorowali rosyjski statek, zauważyli, że zastosowany format sygnału był identyczny z uzgodnionym na arenie międzynarodowej systemem Radiofax używanym np. przez gazety do przesyłania zdjęć. Skorzystali z pomocy naukowców z Uniwersytetu w Manchesterze, aby je zdekodować i wydrukować. Było to możliwe, ponieważ Rosjanie nie zabezpieczyli swoich transmisji przed podsłuchem.