Sprawdziłem, jak działa Palworld na przenośnym sprzęcie. Nie podzielam entuzjazmu

Palworld - klon Pokemonów oraz najbardziej dochodowa nowa gra 2024 roku - trafił już do ośmiu milionów graczy. Wielu z nich chciałoby uruchamiać viralowy hit na urządzeniach mobilnych, co skutkowało powstaniem przekrętów z fikcyjnymi aplikacjami, adresowanych do użytkowników smartfonów i tabletów.