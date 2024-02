Pisała, że prosi o pożyczkę, a potem wyjeżdżała z miasta. Tak facebookowa oszustka zacierała ślady

Na czym mogło polegać oszustwo? Wszystko przeważnie zaczyna się od kradzieży konta w mediach społecznościowych. Złodzieje zastawiają przeróżne pułapki. Może to być np. fałszywy artykuł informujący o sensacyjnym zdarzeniu. Ofiara klika, chcąc poznać szczegóły, a na stronie udającej istniejący portal informacyjny widzi znajome okienko do logowania się na Facebooku. Wpisuje dane pozwalające potwierdzić tożsamość i to, że ma się 18 lat, a tak naprawdę podaje je na tacy oszustowi. Ten zaś, wykorzystując skradziony profil, podszywa się pod ofiarę i prosi o pilną pożyczkę jej znajomych.