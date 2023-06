Polskie miasto zamieniło się w twierdzę. Policjanci przy każdym bankomacie. Obława na oszusta

Trzeba pamiętać o starej, dobrej internetowej zasadzie: nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Wiem, banalna porada, ale choćby przykład zatrzymanego przez policję w lutym mężczyzny dobrze to pokazuje. 23-latek w internecie podawał fałszywe personalia, podawał się m.in. za kobietę. Rzecz jasna nie każdy sprzedający to oszust, ale musimy zachować czujność. Jeżeli ktoś naciska na jedną formę płatności – może to być Blik, albo też serwis, do którego koniecznie potrzebny jest konkretny link – powinniśmy lepiej sobie taką formę zakupów odpuścić.