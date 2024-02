Mapy Google z nową funkcją. Pytasz, co można robić w mieście i dostajesz odpowiedź

Google wrzuca generatywną sztuczną inteligencję do wielu swoich usług. Dosłownie wszędzie gdzie tylko może. Początkowo mieliśmy dostęp do tej technologii w postaci czatbota, następnie rozwiązanie trafiło także do Gmaila, a nawet do aplikacji Wiadomości. Teraz z zapowiedzi firmy jasno wynika, że trafi również do najpopularniejszej aplikacji nawigacji na świecie, czyli do Map Google.