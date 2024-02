Huawei Pocket 2 rozbija bank. Składany smartfon ze świetnymi aparatami

Składane smartfony to najlepsze co wymyślono od czasów kanapki ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Łączą sobie w nowoczesne technologie, piękne wrażenia wizualne i poręczne kształty, ale najbardziej uwielbiam je za poczucie nostalgii, którego mi dostarczają. Jestem na tyle stary, że pamiętam czasy, gdy na rynek wchodziły pierwsze telefony z klapką. Do dzisiaj potrafię sobie przypomnieć pierwsze chwile z Motorolą Razr, było to magiczne. Kończę właśnie rewatch wszystkich odcinków serialu Supernatural, który był kręcony przez 15 lat, więc jak na dłoni widać w nim rozwój technologii, jaki miał miejsce przez lata, a szczególną uwagę przykuły odcinki, które powstały w okresie świetności składanych telefonów. Mam wręcz wrażenie, ze chwilę przed debiutem iPhone'a wszyscy chodzili z rozkładanymi telefonami.