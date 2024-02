Wytypował szczęśliwe liczby i wygrał 340 mln dol. Powiedzieli mu, że to błąd

Nieufność do losowania jest tak duża, że jeden z dywagujących na Demotywatorach nt. możliwości cofania się w czasie twierdził, że to i tak by nic nie dało. Nawet gdybyście mogli przenieść się z dziś do soboty 17 lutego i zakreślić 6,7,11,19,20 oraz 47, to nadal na waszym koncie byłoby tyle samo (a właściwie to mniej, bo wydalibyście 3 zł, jeśli w weekend tego nie zrobiliście). Bo „Lotto jest ustawione, więc pewnie i liczby wypadałyby inne”.