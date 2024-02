Czarne dziury mogą strzelać laserami grawitacyjnymi. To może wyjaśnić istnienie ciemnej materii

Laser grawitacyjny, czasem nazywany gaserem, graserem lub glaserem, to hipotetyczne urządzenie do stymulowanej emisji spójnego promieniowania grawitacyjnego, czyli grawitonów, analogicznie do tego, jak zwykły laser produkuje spójne promieniowanie elektromagnetyczne, czyli fotony. Zasada działania lasera grawitacyjnego jest podobna do zwykłego lasera, ale zamiast atomów i elektronów mamy tu do czynienia z falami grawitacyjnymi.