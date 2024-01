W tych bankach będą problemy z płatnościami. Jest lista

Ostatni na liście jest Nest Bank, który przeprowadzi prace 21 stycznia od godziny 0:30 do 6:00, które będą równoznaczne z brakiem dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. Klienci nie będą mogli się zalogować, nie skorzystają z BLIK oraz Visa Mobile, nie potwierdzą płatności za zakupy kartą w internecie oraz nie zapłacą w sklepie internetowym przy pomocy linka do płatności.