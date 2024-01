Coś dziwnego dzieje się na rynku komputerów. Pewne jest tylko jedno: będzie coraz gorzej

Jeśli chodzi o najpopularniejsze marki, które mają największe udziały w rynku, to na pierwszym miejscu jest Lenovo, które w ciągu trzech ostatnich miesięcy 2023 dostarczyło aż 16,1 mln sztuk komputerów osobistych, co jest równoznaczne z 3,1 proc. wzrostem. Na drugim miejscu jest HP z wynikiem 13,9 mln dostarczonych urządzeń (wzrost 5,6 proc) a trzecie zajmuje Dell z wynikiem 9,9 mln dostarczonych PC (spadek 8,3 w porównaniu do Q4 2022).