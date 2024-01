Zrobiłem sobie tatuaż w kilka sekund. Prinker będzie gwiazdą zakrapianych imprez

Przedstawiciel firmy zapytany o dostępność urządzenia w Polsce przyznał, że jego firma jest nadal zbyt mała, by mógł planować oficjalną dystrybucję na nasz kraj. Potwierdził jednak, że wysyłka do Polski jest możliwa przez partnerów (w tym Amazon) w cenie 1105 zł. Zestaw kartridży z substancją do tatuaży, który powinien wystarczyć na około 1000 wzorów, to kolejne 800 zł. Mając jednak na uwadze, że Prinker to przede wszystkim gwiazda imprez, to prawdopodobnie na siebie zarobi - jako gadżet w asortymencie firmy organizującej imprezy urodzinowe czy weselne.