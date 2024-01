Myślisz, że już nic cię nie zaskoczy? To patrz na te smart-legginsy

Firma Barunbio zajmuje się badaniami nad, jak to sama określa, aktywnym ubraniem. I robi to już od jakiegoś czasu, mając w tej dziedzinie dość umiarkowane sukcesy. W tym roku jej losy mogą się zmienić na dużo lepsze, bowiem jej wynalazek - WE-STIM - zwrócił uwagę specjalistów od zdrowia z całego świata. Koncepcja inteligentnych legginsów brzmi ciut absurdalnie, ale okazuje się, że wynalazek działa. Jedyne, co w nim jest ciut naciągane, to określenie inteligentny.