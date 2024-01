Wymyślili, jak nagrywać wszystkie rozmowy na iPhonie. Dostali za to nagrodę

Magmo Pro zapisuje nagrania do pliku i na życzenie użytkownika dokonuje też transkrypcji na tekst, (polski nie jest jeszcze obsługiwany) wykorzystując model SI działający offline. Urządzenie w żaden sposób nie komunikuje się z siecią czy chmurą – może być podłączone do iPhone’a jako pamięć masowa, w ten sposób zapewniając użytkownikowi dostęp do plików z nagraniami. Urządzenie kosztuje 129 dol. (europejska cena nie jest znana) i nie wymaga żadnych subskrypcji.