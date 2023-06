Mamy 2023 rok, a ludzie chcą płacić za narośl na iPhone'a. Opanujcie się

Zwykle te śmieszne wojenki, co lepsze iOS czy Android, kto wynalazł pierwszy daną funkcję - Apple czy Samsung, traktuję z uśmieszkiem na twarzy. To podręcznikowa realizacja powiedzenia, które mówi, że każda pliszka swój ogon chwali.



Jednak, gdy dowiedziałem się, że iOS uniemożliwia nagrywanie rozmów telefonicznych i żeby to zrobić trzeba zainstalować jedną z aplikacji dostępnych w AppStore (i za nią zapłacić), to złapałem się z niedowierzania za głowę. W Androidzie wystarczy kliknąć opcję nagraj rozmowę podczas połączenia i dzieje się magia.