Kocioł soniczny. Oto jak działa i czym różni się od pompy ciepła

Kocioł soniczny to nowoczesne urządzenie grzewcze, które wykorzystuje zjawisko elektrolizy wody do wytwarzania pary wodnej. Składa się on ze specjalnych grzałek i wody (elektrolitu). Woda znajduje się w pionowym wymienniku ciepła, w którym znajdują się grzałki soniczne. Woda ta po podgrzaniu grzałkami sonicznymi ulega przemianie fazowej w parę wodną, która unosi się do góry a po oddaniu ciepła, skroplona, spływa grawitacyjnie z powrotem po ściankach wymiennika – na grzałki do dolnej komory grzania i proces powtarza się.