Japończycy wylądowali na Księżycu. Jest tylko jeden problem

Japońska agencja kosmiczna JAXA poinformowała w czwartek, że jej pierwsza misja księżycowa SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), trafiła w maleńki skrawek powierzchni Księżyca, tam, gdzie miała wylądować. Problem w tym, że sonda leży do góry nogami. Mimo to okazuje się, że udało jej się zrealizować najważniejsze zadanie.