Polują na klientów banku. Zamiast wręczyć 200 zł, ściągną na ciebie kłopoty

I trzeba przyznać, że przynęta cyberprzestępców jest bardzo sprytna. Bardzo często przestrzega się przed zbyt dobrze brzmiącymi ofertami w sieci. Okazje w stylu nowy iPhone za 9 zł brzydko pachną podpuchą i automatycznie odrzucają bardziej ostrożnych. W tym przypadku „promocja” wydaje się dość prawdopodobna i nie niemożliwa, więc o zachęcenie do udziału łatwiej. Kiedy w grę wchodzi nie pół mln zł, a 200 zł, to niektórzy mogą pomyśleć, że to wiarygodna akcja banku.