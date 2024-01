Aberracja chromatyczna. Oto jak powstaje

Aberracja chromatyczna jest jednym z najczęstszych problemów, z którymi borykają się fotografowie i producenci obiektywów. Już Galileusz, który jako pierwszy użył teleskopu do obserwacji planet, miał problem z tym zjawiskiem. Nie jest ona zależna od jakości aparatu, lecz od fizyki światła i soczewek. Aby zrozumieć, jak dochodzi do aberracji chromatycznej, musimy cofnąć się do XVII wieku, kiedy to Isaac Newton odkrył, że białe światło składa się z wielu kolorów, które można rozdzielić za pomocą pryzmatu. Newton pokazał, że każdy kolor ma inną długość fali i inaczej załamuje się, przechodząc przez szkło. Im krótsza fala, tym większe załamanie. Dlatego na przykład fioletowe światło załamuje się bardziej niż czerwone.